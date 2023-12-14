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Минсельхоз: объемы собственного производства куриных яиц растут

19:59
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Производители и торговые сети будут переведены на долгосрочные контракты

Специалисты продолжают предпринимать попытки стабилизировать цены на яйца – компании постепенно увеличивают объемы собственного производства. Об этом сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.

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Глава ведомства добавил, что в текущий момент продолжает работа над переводом производителей куриных яиц и торговых сетей на условия долгосрочных контрактов. По его словам, такая мера рано или поздно приведет к стабилизации цен на продукт.  

С осени 2023 года стоимость куриных яиц в розничных магазинах России увеличилась на 15%. Сотрудники Минсельхоза уверяли, что цены на продукт первой необходимости стабилизируются через месяц. Позднее российский лидер Владимир Путин во время подведения итогов года заявил, что ситуация с ценами на яйца в отдельных регионах страны связана с ростом спроса на этот продукт.  

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