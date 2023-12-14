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ФИФА назвала тройку претендентов на премию за самый красивый гол 2023 года

20:53
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Имя победителя будет объявлено в следующем году

Международная федерация футбола объявила трех номинантов на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую ежегодно за самый красивый гол, сообщает официальный сайт ФИФА.

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В этом году на награду претендуют: парагваец Хулио Энсисо, забивший "Манчестер Сити" во время матча чемпионата Англии; бразилец Гильерме Мадруга, выступающий за "Ботафого Рибейран-прету", и его гол в ворота "Новоризонтино"; португалец Нуну Сантуш из "Спортинга", отличившийся во время матча против "Боавишты".

Победитель в номинации "Самый красивый гол года" будет объявлен 15 января 2024 года в Англии.  

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