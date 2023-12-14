Австрия блокировала 12-й пакет санкций ЕС против России

Вена требует от Киева исключения Raiffeisen Bank из списка поддерживающих российскую "агрессию" компаний

Власти Австрии блокировали 12-й пакет антироссийских санкций ЕС, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на анонимный источник из штаб-квартиры объединения.

По данным агентства, Вена отказалась присоединяться к новому пакету санкций против Москвы из-за включения австрийской денежно-кредитной организации Raiffeisen Bank International в украинский "черный список" компаний, поддерживающих "агрессию России против Украины".

15 ноября Еврокомиссия одобрила предложения по новому пакету санкций против России. В него войдут ограничения на экспорт драгоценных камней. При этом в ЕК уточнили, что главная цель рестрикций – сокращение доходов Москвы от экспорта природных алмазов в Европу.

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