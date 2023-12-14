Обвинявшая Депардье в сексуальном насилии актриса покончила с собой

Ей было 60 лет

Обвинявшая Жерара Депардье в сексуальном насилии французская актриса Эммануэль Дебевер покончила с собой на 61-м году жизни, сообщает газета Liberation со ссылкой на источник из правоохранительных органов.

В 2019 году актриса Эммануэль Дебевер опубликовала пост в Facebook*, в котором она обвиняла Жерара Депардье в домогательствах во время совместной работы над одной из картин.

Однако скандал с обвинения против Жерара Депардье набрал обороты лишь весной 2023 года. Тогда о сексуальном насилии со стороны актера поведали сразу 13 женщин. Впоследствии Депардье опубликовал письмо, в котором полностью отрицал свою вину.

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