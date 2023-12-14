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Грузия стала кандидатом в члены ЕС

22:16
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Информацию подтвердил грузинский премьер

На полях саммита лидеров ЕС принято решение о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в объединение. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

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Информацию подтвердил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

"Евросовет принял решение предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС!" - написал премьер на своей странице в Facebook*.

Глава высшего органа ЕС добавил, что страны-участницы объединения начинают переговоры о присоединении с Украиной и Молдавией. По его словам, впереди потенциальных кандидатов ожидает "непростой путь", передает РБК.

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