Венгрия заблокировала очередной пакет европейской помощи Украине

Предполагалось направить Киеву 50 миллиардов евро

Ночная сессия саммита Евросоюза окончилась безрезультатно. Программу бюджетной помощи Украине в 50 миллиардов евро, рассчитанную на следующие четыре года, утвердить не смогли – решение заблокировала Венгрия.

Итог "ночной смены" подвел в соцсети X венгерский премьер-министр. Виктор Орбан написал, что наложил вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Орбан добавил, что ЕС планирует вернутся к этому вопросу на саммите в следующем году, после "соответствующей подготовки".

Глава Европейского совета Шарль Мишель, в свою очередь, заверял журналистов, что 26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов программы помощи Украине – так что в январе будет достигнут консенсус. Мишель также сообщил, что ЕС "послал очень сильный сигнал европейским и украинским гражданам", приняв решение начать переговоры о вступлении в союз с Украиной и Молдавией, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"