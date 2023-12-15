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Венгрия заблокировала очередной пакет европейской помощи Украине

08:13
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Предполагалось направить Киеву 50 миллиардов евро

Ночная сессия саммита Евросоюза окончилась безрезультатно. Программу бюджетной помощи Украине в 50 миллиардов евро, рассчитанную на следующие четыре года, утвердить не смогли – решение заблокировала Венгрия.

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Итог "ночной смены" подвел в соцсети X венгерский премьер-министр. Виктор Орбан написал, что наложил вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Орбан добавил, что ЕС планирует вернутся к этому вопросу на саммите в следующем году, после "соответствующей подготовки".

Глава Европейского совета Шарль Мишель, в свою очередь, заверял журналистов, что 26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов программы помощи Украине – так что в январе будет достигнут консенсус. Мишель также сообщил, что ЕС "послал очень сильный сигнал европейским и украинским гражданам", приняв решение начать переговоры о вступлении в союз с Украиной и Молдавией, передает ТАСС.

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