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Минобороны показало работу танкистов в зоне СВО

08:33
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Экипажи Т-72 Б3 уничтожили опорник ВСУ

Информация о ходе специальной военной операции. Новые кадры боевой работы наших танкистов опубликовало Минобороны.

На купянском направлении экипажи Т-72 Б3 уничтожили замаскированные опорный пункт и скопление живой силы противника, оказав мощную огневую поддержку нашим мотострелкам. Били прямой наводкой, корректируя огонь с помощью беспилотника.

После выполнения боевой задачи танкисты отошли на запасные позиции, чтобы перезарядить орудие и не позволить противнику нанести ответные удары.

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