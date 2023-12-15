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"Ярсы" заступили на боевое дежурство в Бологовском соединении РВСН

08:36
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Автономные пусковые установки маршем прошли к району дислокации

Расчеты ракетных комплексов "Ярс" заступили на боевое дежурство в Бологовском соединении РВСН в Тверской области. Торжественную церемонию провели в преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения.

Новые автономные пусковые установки маршем прошли к району дислокации. Развод дежурных смен сопровождался гимном России. В этом году планируют полностью завершить перевооружение полка. На сегодняшний день аналогов "Ярсам" нет ни в одной стране мира. Он неуязвим для систем противоракетной обороны и с вероятностью в 100 процентов достигает заданной цели.

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