Пентагон: США придется выбирать между своей боеготовностью и помощью Киеву

Средств на поддержку ВСУ больше нет

Пентагон оказался перед сложным выбором – продолжать поставлять оружие на Украину, снижая военный потенциал собственной страны, или всё же сосредоточиться на безопасности США.

В ведомстве признали, что средств на поддержку ВСУ больше нет. Аналогичные данные озвучили и в Белом доме - пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила, что без выделения дополнительных средств США до конца этого года не смогут оказывать помощь Украине.

Тем временем республиканцы, которые имеют большинство мест в палате представителей и блокируют выделение денег, в четверг решили уйти на рождественские каникулы. К работе они вернутся только в январе, а вот лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что верхняя палата Конгресса пока отдых не планирует и уже в понедельник продолжит работу.

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