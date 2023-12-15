Австрия разблокировала новый пакет санкций ЕС против России

Однако рестрикции еще не утверждены

Австрийская сторона разблокировала принятие 12-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом в пятницу, 15 декабря, рассказал информированный источник на полях саммита интеграционного объединения.

По утверждению дипломата, представители Австрии сняли свои возражения в отношении новой порции антироссийских рестрикций.

При этом 12-й пакет ограничительных мер, направленных против России, пока не утвержден, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что в условиях беспрецедентных санкций сыграла свою роль консолидация российского общества, устойчивость экономики и финансов. В итоге запас прочности оказался достаточным, чтобы идти вперед.

Глава кабмина Михаил Мишустин среди приоритетных задач назвал расширение вопреки санкционному давлению товарооборота с дружественными странами. Однако банки дружественных государств опасаются введения вторичных санкций, поэтому надо активно развивать системы передачи финансовой информации, альтернативные западным аналогам.

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