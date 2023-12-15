Это касается всех видов БПЛА

Министерство внутренних дел России утвердило порядок принятия решения о подавлении и уничтожении всех видов беспилотников в целях защиты жизни и здоровья людей.

В соответствующем документе, опубликованном в пятницу, 15 декабря, указаны также должностные лица полиции, уполномоченные на принятие решений по подавлению и ликвидации дронов.

В частности, угрозу от такого аппарата можно устранить "посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов", сообщает ТАСС.

Ранее посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указывал, что ВСУ в последнее время устроили массовую охоту с использованием ударных беспилотников на мирных россиян и гражданскую инфраструктуру России.

С учетом актуальности и остроты этой темы в программу школьного курса начальной военной подготовки предложили включить обучение детей алгоритмам противодействия БПЛА.

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