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Циклон "Ваня" завалил снегом Москву и область

08:43
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Выпало до трети месячной нормы осадков

Аномальные снегопады принес в Россию циклон "Ваня". В Москве за минувшие сутки выпала одна пятая часть от месячной нормы осадков, а в Подмосковье – более 30% от нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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По данным синоптика, на базовой столичной метеостанции ВДНХ за сутки выпало 11 мм осадков – это одна пятая часть от всего месячного объема - в Тушине - 8 мм, на Балчуге - 9 мм. В Подмосковье выпало около трети месячной нормы осадков – 17 мм в Долгопрудном, 15 мм в Наро-Фоминске и 13 мм в Коломне.

Еще серьезней ситуация на юго-западе Центральной России и западе Черноземья. Более 80% от норматива – до 39 мм - выпало в Курской области, в Орловской области - 53% от нормы декабря, в Белгородской области - 57% от нормы. И это не окончательные цифры – снегопад продолжается, написал Тишковец в Telegram.

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