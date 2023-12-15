Япония ввела новый пакет санкций против России

В черный список попали 35 физлиц и 100 компаний из России

Правительство Японии ввело очередной пакет санкций против России, впервые включив в списки компании из третьих стран, которые, как полагают в Токио, помогали Москве обходить санкции.

В совокупности ограничительные меры затрагивают 35 физических и 100 юридических лиц из России, а также семь компаний из Армении, ОАЭ, Сирии и Узбекистана.

В черный список попала "Юнармия", компания "Патриот", КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана, НПО "Алмаз" им. Расплетина", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что в условиях беспрецедентных санкций сыграла свою роль консолидация российского общества, устойчивость экономики и финансов. В итоге запас прочности оказался достаточным, чтобы идти вперед.

При этом Япония, несмотря на все недружественные действия в отношении России, продолжает закупать российские ресурсы. С января по октябрь 2023 года Япония приобрела у российской стороны природный газ на 3,2 миллиарда долларов.

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