ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты

09:20
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Информация о повреждениях или жертвах не поступала

Украинские военные подвергли ракетному обстрелу Мариуполь — в направлении российского города было выпущено три дальнобойные ракеты.
При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, рассказало, что это произошло вскоре после полуночи пятницы, 15 декабря.

Тип ракет, места прилета и последствия не приводятся, сообщает ТАСС.

Все военные преступления киевского режима в России расследуют надлежащим образом, чтобы наказать виновных. В частности, военнослужащего ВСУ Дмитрия Шалара приговорили к пожизненному сроку за убийство четырех мирных жителей Мариуполя.

При этом прорабатывается вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины. Он "будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически информационном, это тоже абсолютный факт", заявили в МИД России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Обстрел в Мариуполе
Обстрел в Мариуполе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.