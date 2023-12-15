ВСУ выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты

Информация о повреждениях или жертвах не поступала

Украинские военные подвергли ракетному обстрелу Мариуполь — в направлении российского города было выпущено три дальнобойные ракеты.

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, рассказало, что это произошло вскоре после полуночи пятницы, 15 декабря.

Тип ракет, места прилета и последствия не приводятся, сообщает ТАСС.

Все военные преступления киевского режима в России расследуют надлежащим образом, чтобы наказать виновных. В частности, военнослужащего ВСУ Дмитрия Шалара приговорили к пожизненному сроку за убийство четырех мирных жителей Мариуполя.

При этом прорабатывается вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины. Он "будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически информационном, это тоже абсолютный факт", заявили в МИД России.

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