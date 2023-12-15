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Российская разведка сорвала ротацию ВСУ в Запорожье

09:19
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Удар по противнику нанесли гаубицы "Мста-Б"

Российская разведка сорвала ротацию украинских войск в Запорожской области, в районе Работино. Разведчики Южного военного округа использовали беспилотный летательный аппарат, оборудованный тепловизионной аппаратурой.

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Как сообщили в Минобороны России, с помощью дрона было выявлено скопление украинских националистов, готовившихся к ротации личного состава. Разведчики оперативно передали координаты позиций ВСУ в пункт управления артиллерией. Они же скорректировали огонь, который открыли по противнику 152-миллиметровых гаубицы "Мста-Б".

Ротация подразделений ВСУ была сорвана совместными усилиями разведподразделения и расчетов ствольной артиллерии. Потери противника составили два автомобиля и до 35 военнослужащих погибшими и ранеными, передает РИА Новости.

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