Мощный циклон "Ваня" прошелся по центральным регионам России

В ряде городов - транспортный коллапс

Мощный снегопад атакует центральные регионы России. На дорогах - многочисленные аварии и заторы, машины застревают в сугробах, затруднена работа общественного транспорта, а пешеходам с трудом приходится пробираться сквозь толщи снега. Коммунальные службы работают круглосуточно, расчищать дворы помогают и неравнодушные граждане.

Первыми удар циклона "Ваня" приняли на себя регионы южнее столицы. Города буквально утонули в снегу. В Воронеже расстраиваться не стали. И к вопросу решили подойти дружно. Не дожидаясь коммунальных служб, люди вышли во дворы с лопатами. В Брянске областные трассы полностью заблокированы. И в городе многокилометровые заторы.

В Курской области невозможно проехать по улицам. Машины буксуют. Утонула в снегу и Липецкая область. Непогода в Туле парализовала движение общественного транспорта. Многие не стали надеяться на общественный транспорт и пошли на работу пешком.

Этой ночью циклон "Ваня" добрался и до столичного региона. Это город Видное Московской области. Выехать из дворов здесь - настоящее испытание для автомобилистов. Непросто и пешеходам. Где тротуары - можно только догадываться.

В Подмосковье выпала треть месячной нормы осадков, а в столице - пятая часть. Синоптики говорят - побит очередной рекорд. В Москве намело такие сугробы, которых 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений. В мегаполисе коммунальные службы прометали улицы всю ночь. В этом сезоне снег собирают и вывозят новым способом. Говорят, более эффективным.

"В колонну добавляется в зависимости от ширины дороги от 3 до 5 снегоуборочных машин. И уборка ведется таким образом. Если раньше снег подбивался в лоток к остановке, то теперь метров где-то 100 до остановки снег вытаскивается от остановки на дорогу. И сзади машины, которые следующим ходом, прижимают его за 100 метров после остановки", - пояснил Александр Орешкин, руководитель ГБУ "Автомобильные дороги".

Естественно, немного снега все равно остается на дорогах. Но это существенно облегчает работу коммунальным службам. И водителям автобусов, которые могут беспрепятственно подъехать к остановкам. Автомобилистам сегодня рекомендуют воспользоваться общественным транспортом. Ведь на дорогах все равно снежные заносы.

Но синоптики уверяют: снегопад продлится недолго. Уже в выходные москвичей ждет новое испытание. В воскресенье - оттепель. А вместе с ней и гололед.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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