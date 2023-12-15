Обложки зарубежных СМИ подчеркивают мощь и силу России

Большую пресс-конференцию иностранные СМИ называют марафоном, ведь не каждый западный лидер может себе позволить слушать и говорить с народом долгие 4 часа. Видео и текстовые трансляции вели сотни телеканалов по всему миру. В зале, помимо российских журналистов, и американцы, французы, турки. Пустили всех, кто запросил аккредитацию.

В отличие от западных политиков, блокирующих нашим корреспондентам любое присутствие на их выступлениях. Обложки зарубежных СМИ подчеркивают мощь и силу России. Германия, где экономика сейчас в упадке, делает акцент на то, что финансовая система стабильна, а уровень безработицы низок. Никакие санкции не смогли повлиять на отечественные рынки. Некоторые слова российского президента и вовсе разлетелись на цитаты. Бывший постпред США при НАТО в эфире CNN не смог опровергнуть слова Путина о приближающимися конце халявы для украинцев.

"Мы все демократические государства, это важно помнить. У нас различные приоритеты, нам приходится разбираться с ними подходящими демократическими путями. Иногда это требует времени, иногда у нас разногласия, иногда некоторые проблемы отходят на второй план", - заявил Курт Волкер.

Джон Кирби на брифинге то и дело цитировал Владимира Путина, угрожая республиканцам, у которых считанные часы до завершения работы в этом году.

"Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что что мир будет только, я цитирую: "когда наши цели будут достигнуты". Хотелось бы, чтобы республиканцы, которые держат в заложниках поддержку для Украины, четко услышали послание Путина. Вместо этого они отправляются домой на каникулы. Украинцам нужна наша помощь прямо сейчас. А не после рождественского глинтвейна", - заявил Кирби.

А именно 61 миллиард долларов, который в этом году, заявил спикер палаты представителей, Украина точно уже не получит. Конгрессмены не станут обсуждать наспех достигнутую сделку. В итоге США встают перед серьезным выбором.

"У нас осталось чуть больше 4 миллиардов долларов для помощи Украине и около миллиарда на восполнение американских запасов. Безусловно, это трудный выбор. Поскольку в итоге нам приходится принимать решение относительно собственной боеготовности и о возможности продолжить такую поддержку Украины, в какой она нуждается", - заявил Патрик Райдер, официальный представитель Пентагона.

Единственным спасением для украинского деятеля, который на этой неделе устроил себе путешествие по миру, был саммит Евросоюза, где, помимо очередной сказки о вступлении Украины в ЕС, обещали дать 50 миллиардов евро. Но тут на пути встала Венгрия, которая заблокировала пакет помощи Киеву. Отменить вето Будапешт готов в обмен на разблокировку предназначенных ей средств из европейских фондов. В этой ситуации лидерам Старого Света нужно было немедленно что-то предпринимать, чтобы успокоить украинцев, которые сражаются за интересы Запада. Президент Европейского совета сообщает о принятии решения по переговорам о вступлении Украины в ЕС. Это решение принималось, когда премьера Венгрии, выступающего против этой идеи, в зале не было.

"Идея, чтобы венгерский лидер покинул зал, чтобы другие лидеры одобрили начало переговоров о вступлении, исходила от канцлера ФРГ Шольца. "Мы все были удивлены, что это произошло так быстро, в какой-то момент Шольц предложил Орбану сделать перерыв и покинуть зал, что последний и сделал", - пишут СМИ.

Вот они - двойные стандарты Запада. Причем, политики этого уже даже не скрывают. Премьер Бельгии, кажется, сболтнул что-то лишнее.

"Вы знаете, решение совета - это решение, которое связывает 27 стран. Это правила игры. И все их знают. Вам не следует говорить: "Ну, я имел ввиду другое". Я считаю, если вы являетесь частью совета, то вы должны быть согласны с этим решением, если не согласны, то лучше держите рот на замке.... Я не должен был этого говорить", - заявил Александр Де Кроо.

Что-то похожее произошло и с канцлером Австрии, блокирующим рестрикции в отношении России. Его тоже не было в зале, когда совет принимал решение о принятии 12-го пакета санкций. Вот она - европейская дипломатия в действии. Первая полоса британской газеты выходит под заголовком о победе Украины в вопросе вступления в Евросоюз. Правда, слово "победа" взяли в кавычки. Потому что подарком назвать это очень сложно.

"Эта Еврокомиссия, которая сменится в сентябре, продолжает поддерживать иллюзии украинцев. Безответственность! Напомню: переговоры о вступлении Турции в ЕС идут с 2005 года... и, вероятно, никогда не закончатся", - заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

То, что решение принято на зло Путину, говорит и тот факт, что Зеленского не допустили до участия в саммите, так как итоги заседания были непредсказуемыми. Но, как видно, главарь киевского режима смог устроить переполох в европейском доме и удаленно. А потом спокойно отправился в Германию на встречу с американскими генералами. Опять же, где его совсем не ждали. Немецкий канцлер встречаться с украинским попрошайкой не хочет. Возможно, боится, что Зеленский высосет последние крохи, что остались в оборонном бюджете Германии.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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