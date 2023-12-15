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США обсуждают с Израилем снижение интенсивности операции в Газе

11:48
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Последняя информация о ситуации на Ближнем Востоке

На кадрах объективного контроля, сделанных с беспилотника, серия мощных взрывов. Сегодня Армия обороны Израиля заявила - это точечные удары по инфраструктуре ХАМАС. Командным пунктам и тоннелям палестинцев в Рафахе и Дейр аль Балахе.

А это уже видео непосредственно с мест, где разорвались авиабомбы. Власти Газы утверждают - никаких военных объектов в домах не было. В Хан-Юнисе танки ЦАХАЛ штурмуют дома рядом со штаб-квартирой "Красного Креста". Палестинцы отвечают жестким огнем. Видно - как минимум двое солдат во время перебежки ранены.

На Западном берегу Иордана израильский спецназ прорывается в город Тублус. В Дженине во время рейда задержаны более 100 человек. ЦАХАЛ утверждает, что это палестинцы, связанные с ХАМАС. Правда, среди изъятого оружия - всего 4 автомата и несколько пустых магазинов.

В Газе во время зачистки солдаты нашли тело еще одного заложника. 28-летнего Элии Толедано. Как считают в ЦАХАЛ, убитого хамасовцами. Что с другими пленниками, а их более 100 человек, неизвестно.

Убедить Израиль снизить интенсивность атак на гражданские объекты попытался советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Но на встрече с властями Израиля "союзника" вежливо поставили на место. И дали понять – Байдену, конечно, спасибо за поддержку. Но Израиль сам решит, как ему действовать. Салливану только и оставалось, что согласно кивать головой.

Вопросы увеличения гуманитарной помощи беженцам как-то сами собой ушли на второй план. О них Салливан и Нетаньяху говорили вскользь. Больше ради проформы.

Хотя в лагерях беженцев ситуация с обеспечением продуктами критическая. Голод и отчаяние вынуждают людей захватывать и грабить грузовики с продовольствием. По данным ООН, сегодня в Газе хотя бы раз в день питание получает только один человек из десяти.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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