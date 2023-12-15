Предстоят ходовые испытания

В Приморье спустили на воду новый краболов - самый современный в мире. Такие возводят только на российских верфях. Ключевой элемент конструкции - система транспортировки и хранения. Она позволит перевозить более 100 тонн живых ракообразных. Теперь предстоят пуско-наладочные работы и ходовые испытания.

Легкое нажатие - и самый современный в мире краболов медленно едет по рельсам. Вскоре судно оказывается в море. Процесс отточен до мелочей, ведь это не первый краболов, который спускают здесь на воду. Приморские корабелы стали единственными в стране, кто построил уже шесть судов данного типа.

Всего в первой серии будет восемь судов. Сейчас уже почти готовы еще два. Но на этом работы не закончатся. Это киль секции уже для второй серии. До 2028 года здесь построят ещё около 10 краболовов.

Эти монументальные конструкции предназначены для добычи живого краба. Рыбаки активно занимаются его промыслом. Но сами суда уже пора обновлять. Существует программа – "квоты под инвестиции". Теперь, чтобы получить право на вылов морского деликатеса, компании обязуются построить суда на российских верфях.

"Действительно, был перерыв, собираем коллектив, много молодёжи, видим потенциал, хотим, чтобы программа продолжалась и давала работу на многие годы", - отметил гендиректор АО "Находкинский судоремонтный завод" Сергей Старовойтов.

На заводе в Находке краболовы возводят, что называется, с нуля. Все детали конструкции не заказывают, а делают на месте. И это своеобразный вызов для приморских специалистов. Ведь раньше строили не так много, а основой профиль все же был ремонт судов.

"Если мы танкера строили - только корпуса, а достроечная база была во Владивостоке, то сейчас, мы все здесь делаем", - сказал начальник судостроительного комплекса Юрий Седов.

Проект по строительству краболовов дал уже 800 дополнительных рабочих мест. И объединил судостроителей из Приморья, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

Аналогов по технической начинке этого краболова в России нет, говорят судостроители. Все процессы управления здесь полностью автоматизированы. На судне установлены более тысячи датчиков, которые передают информацию о работе систем на экран в капитанской рубке.

"Один человек, находящийся на палубе мостика, может управлять всеми процессами механическими. И уникальность в том, что раньше не строили такие краболовы, потому что раньше строили рыболовные суда, а потом перепроектировали их в краболовы", - пояснил Оганнес Василян, старший мастер корпусно-сварочного участка судостроительного комплекса.

Добытчики краба работают в суровых зимних условиях в Беринговом, Баренцевом и Охотском морях. Поэтому в каютах для экипажа создали комфортные условия. Длина судна почти 68 метров, ширина - 12 с половиной. В трюмах установлены 9 танков, которые вмещают 120 тонн свежего крабового улова.

Всю первую серию краболовов обещают сдать к осени следующего года. Затем обновленная промысловая флотилия будет готова выйти в свои первые рейсы.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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