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В Кремлевском дворце прошел масштабный концерт "Гайдай – 100"

11:55
  • пятница
  • 15 декабря 2023

На сцене выступили звезды эстрады и кино

Непревзойденному мастеру кинокомедий посвящается. В Москве прошел масштабный концерт "Гайдай – 100". Он приурочен к вековому юбилею выдающегося режиссера, картины которого вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

На сцене Государственного Кремлевского дворца выступили звезды эстрады и кино. Известные артисты и музыканты исполнили любимые всеми песни из таких культовых фильмов как "Операция Ы", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Кавказская пленница".

Узнаваемую с первых нот музыку дополнил видеоряд с участием легендарных советских актеров. Отметим, мероприятие состоялось благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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