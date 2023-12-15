Собянин: Капремонт стартовал в терапевтическом корпусе №4 ГКБ №15 имени Филатова

Отделения стационара обновят и переоснастят

В Москве начали капитальный ремонт в терапевтическом корпусе Филатовской больницы. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, многопрофильные клиники города модернизируют в первую очередь, так как в них сконцентрирован уникальный врачебный опыт и научный потенциал.

Отделения стационара полностью обновят и переоснастят. Больница выйдет на совершенно новый уровень оказания услуг. В настоящее время ГКБ имени Филатова - один из крупнейших медицинских центров столицы, с многопрофильным круглосуточным стационаром, лечебно-диагностическими службами, женскими консультациями и родильными домами. А также - флагманским центром, где скорую и неотложную помощь оказывают по новому стандарту.

13 декабря Собянин открыл флагманский центр ГКБ им. Боткина. Это уже четвертый подобный комплекс в столице, работающий по новому стандарту экстренной помощи. В нем установлено самое современное оборудование.

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