Собянин: Спортивная арена на 5 тыс. зрителей появится на месте устаревшего стадиона "Фили"

Строительство будет идти за счет инвестора

На месте устаревшего стадиона "Фили" появится многофункциональная спортивная арена на пять тысяч зрителей. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На объекте будут проходить соревнования по игровым видам спорта, единоборствам, гандболу, также там будет возможность проводить развлекательные мероприятия.

Строительство будет идти за счет инвестора, который вложит в объект порядка десяти миллиардов рублей. "При этом специальный статус инвестиционного приоритетного проекта снизит для застройщика нагрузку по налогам", – добавил Собянин.

Ранее Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома. Там завершилось строительство крытого теннисного центра. Любители этого вида спорта смогут поиграть на шести кортах, а в зале для настольного тенниса разместятся восемь столов.

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