ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Спортивная арена на 5 тыс. зрителей появится на месте устаревшего стадиона "Фили"

09:25
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Строительство будет идти за счет инвестора

На месте устаревшего стадиона "Фили" появится многофункциональная спортивная арена на пять тысяч зрителей. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На объекте будут проходить соревнования по игровым видам спорта, единоборствам, гандболу, также там будет возможность проводить развлекательные мероприятия.

Строительство будет идти за счет инвестора, который вложит в объект порядка десяти миллиардов рублей. "При этом специальный статус инвестиционного приоритетного проекта снизит для застройщика нагрузку по налогам", – добавил Собянин.

Ранее Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома. Там завершилось строительство крытого теннисного центра. Любители этого вида спорта смогут поиграть на шести кортах, а в зале для настольного тенниса разместятся восемь столов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Спортивный зал
Спортивный зал
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.