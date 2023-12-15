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Россия может запретить поставки урана в США

09:59
  • пятница
  • 15 декабря 2023

В октябре США втрое нарастили объем закупок российского урана

Власти России могут превентивно запретить экспорт урана в США, если Вашингтон введет эмбарго на его импорт с 2028 года. Об этом рассказала одна из компаний в структуре "Росатома", которая ведет дела с американскими клиентами.

Как сообщает Bloomberg, речь идет о законопроекте на рассмотрении Конгресса, который предполагает разрешение на импорт российского урана только до 2028 года.

Официальные комментарии относительно возможного эмбарго России на экспорт урана пока не поступали.

Ранее глава управления по ядерной энергетике при Министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что зависимость Соединенных Штатов от российского ядерного топлива угрожает национальной безопасности страны. По словам американской чиновницы, порядка 20% топлива для американских реакторов поставляется по договорам с российскими поставщиками.

В августе западные журналисты подтверждали, что страны Запада продолжают испытывать зависимость от обогащенного урана из России — именно благодаря дешевым российским поставкам европейские и американские электростанции все еще в состоянии функционировать.  

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