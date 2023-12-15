В США заявили о подготовке "рождественского подарка" Путину

По версии СМИ, этим занимаются в конгрессе

Конгресс США готов преподнести рождественский подарок президенту России Владимиру Путину. Таким презентом станет отказ согласовывать дальнейшую помощь Украине. Стратегия Путина по конфликту на Украине реализовывается, и даже с опережением графика, пишет американское издание The New Yorker.

Авторы материала отмечают, что во время последнего визита Зеленского в США было видно, как изменилась позиция Запада по конфликту на Украине. Если в прошлом году президент США обещал Зеленскому помогать Киеву "пока это будет необходимо", то на этот раз было сказано "пока мы сможем".

Тем не менее, и президент США, и его украинский коллега предупредили об опасности бездействия конгресса. Байден заявил: если законодатели уйдут на перерыв в работе, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину "величайший рождественский подарок", напоминает издание.

В итоге конгресс США отказался обсуждать наспех достигнутую сделку между республиканцами и демократами в сенате по Украине. Палата представителей ушла на каникулы до 9 января. В пятницу за ней последует сенат, перерыв в работе которого продлится до 8 января.

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