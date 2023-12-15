Долги других стран перед Россией выросли до максимума с 1999 года

Показатель достиг 28,86 миллиарда долларов

Россия в 2022 году нарастила кредиты другим странам до максимальных с 1999 года 28,86 миллиарда долларов, сильнее всего долг вырос у Бангладеш и Египта. Такие сведения на основе данных Всемирного банка приводит РИА Новости.

В общей сложности долги перед Россией в 2022 году имели 37 стран, а их совокупный долг вырос на 9%. При этом долг основного заемщика — Белоруссии — за год снизился на 3%, до 8,2 миллиарда долларов.

У Бангладеш задолженность выросла на треть, до 5,9 миллиарда. Тройку лидеров по размеру долга замыкает Индия с ростом задолженности на 12,5%, или 417 миллионов долларов — до 3,8 миллиарда.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что общая сумма списанной Россией странам Африки задолженности уже достигла 23 миллиардов долларов. По последним запросам африканских стран Москва выделит на эти цели еще более 90 миллионов долларов.

Для Кубы Россия согласовала отсрочку в погашении кредита, в соответствии с ее условиями последний платеж приходится на 15 декабря 2027 года. Президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес заверил, чтоКуба готова исполнять финансовые обязательства перед Россией, как только экономическая ситуация позволит это сделать.

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