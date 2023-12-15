В Москве пройдет эколого-просветительская акция "Ёлочный круговорот"

Во всех районах города планируется установка временных пунктов приёма новогодних деревьев

С 2 января по 25 февраля 2024 года проводится эколого-просветительская акция "Ёлочный круговорот".

Акция организована Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы с целью грамотной утилизации новогодних деревьев и привлечения внимания общественности к раздельному сбору отходов.

Во всех районах города планируется установка сети из 600 временных пунктов приёма новогодних деревьев для их дальнейшего направления на переработку. На портале "Активный гражданин" запущено голосование, где жители города смогут выбрать удобный пункт приема елей рядом с домом или предложить альтернативный адрес.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"