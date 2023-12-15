Венгрия пообещала при необходимости остановить прием Украины в ЕС

В ЕС решили запустить переговоры по этому вопросу

У Венгрии еще будет не одна возможность при необходимости остановить прием Украины в Евросоюз. Об этом в пятницу, 15 декабря, рассказал глава венгерского правительства Виктор Орбан.

Как напомнил политик, по этому вопросу предстоит еще не одно голосование, так что будет возможность "еще 75 раз" изменить "плохое решение" о переговорах по членству Украины в Евросоюзе, сообщает ТАСС.

14 декабря лидеры стран — членов Евросоюза решили официально запустить переговоры по вопросу принятия Украины, а также Молдавии в интеграционное объединение. Глава Европейского совета Шарль Мишель заверял, что 26 лидеров выступили также в поддержку всех компонентов программы помощи Украине, но в конечном счете Венгрия помешала ее принятию.

Словакия указывала, что Киев "ждет долгий и тернистый путь" на пути евроинтеграции, а также высказывалась против предоставления Украине каких-либо преференций.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"