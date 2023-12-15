ФСБ задержала шпиона ВСУ в Ростовской области

Агент собирал информацию о ВС России

Шпионившего за Вооруженными силами России гражданина Украины задержали сотрудники Федеральной службы безопасности в Ростовской области. 40-летний мужчина передавал украинской разведке информацию о местах дислокации воинских подразделений российской армии.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону, гражданин Украины общался с агентами в интернет-мессенджере. Переданные им данные Вооруженные силы Украины могли использовать для нанесения ударов по российским войскам.

Сотрудники ФСБ при обыске обнаружили средства связи, которые задержанный использовал для контактов с украинскими спецслужбами, передает ТАСС. Подчеркивается, что действия злоумышленника могли привести к потерям личного состава ВС России.

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