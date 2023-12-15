ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отца устроившей стрельбу брянской школьницы выпустили из СИЗО

10:54
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Мужчине изменили меру пресечения

Брянский суд освободил из-под стражи отца стрелявшей в гимназии девочки. Об этом стало известно в пятницу, 15 декабря.
Стали известны новые детали трагедии в брянской гимназии 7 декабря

Мужчине изменили меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий. Расследование по статьям о небрежном хранении оружия и доведении до самоубийства продолжается, сообщает РИА Новости.

Тем временем продолжается лечение пострадавших при стрельбе в брянской гимназии. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что раненые дети находятся в стабильном состоянии – врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Под следствие после событий в Брянске попал не только отец устроившей стрельбу школьницы. В ходе проверки выяснилось, что стационарный металлодетектор на входе в гимназию был убран, из-за этого восьмиклассница смогла пронести в школу ружье. Это стало основанием для возбуждения дела о халатности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Афанаскин
Дмитрий Афанаскин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.