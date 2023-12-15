Отца устроившей стрельбу брянской школьницы выпустили из СИЗО

Мужчине изменили меру пресечения

Брянский суд освободил из-под стражи отца стрелявшей в гимназии девочки. Об этом стало известно в пятницу, 15 декабря.

Мужчине изменили меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий. Расследование по статьям о небрежном хранении оружия и доведении до самоубийства продолжается, сообщает РИА Новости.

Тем временем продолжается лечение пострадавших при стрельбе в брянской гимназии. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что раненые дети находятся в стабильном состоянии – врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Под следствие после событий в Брянске попал не только отец устроившей стрельбу школьницы. В ходе проверки выяснилось, что стационарный металлодетектор на входе в гимназию был убран, из-за этого восьмиклассница смогла пронести в школу ружье. Это стало основанием для возбуждения дела о халатности.

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