Госдума завершает осеннюю сессию

Были приняты сотни важнейших законопроектов

Госдума сегодня завершает осеннюю сессию. Была проделана масштабная работа. Приняты сотни важнейших законопроектов и большая часть - социальные, направленные на улучшение жизни россиян.

Депутаты в том числе одобрили дополнительные меры поддержки семей с детьми и наших военнослужащих - участников СВО и их близких. Кроме того, уделили внимание инициативам, которые призваны укрепить технологический суверенитет страны. В ходе осенней сессии также был одобрен бюджет на ближайшие три года.

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