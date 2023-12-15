В "Росатоме" опровергли предупреждение клиентов в США по поставкам урана

Источники утверждали, что Россия угрожает прекратить поставки урана в США

Компания Tenex (предприятие в структуре госкорпорации "Росатом") полностью опровергает информацию о приписываемых американскому подразделению компании "предупреждениях" по поставкам урана. Об этом в пятницу, 15 декабря, рассказали в пресс-службе "Росатома".

Как подчеркнули в госкорпорации, информация о "предупреждениях" о возможности "упреждающего" запрета на поставки обогащенного урана в США не соответствует действительности, сообщает ТАСС.

Материал о том, что российская сторона якобы рассматривает возможность превентивного запрета поставок урана в США, разместило ранее агентство Bloomberg. Оно при этом ссылалось на одну из компаний в структуре "Росатома", которая ведет дела с американскими клиентами и якобы разослала своим контрагентам соответствующее предупреждение.

Тема поставок обогащенного урана остается для Соединенных Штатов крайне важной, в октябре страна в три раза увеличила закупки российского урана — до 43,25 тонны. Это обошлось Вашингтону в 62,8 миллиона долларов.

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