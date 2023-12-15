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ВС России отразили пять атак украинских войск на купянском направлении

11:10
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Уничтожено до 40 боевиков ВСУ

Подразделения группировки ВС России "Запад" ведут активную оборону на купянском направлении. За минувшие сутки российские войска отразили пять атак штурмовых групп ВСУ.

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Как уточнил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии ВС России при поддержке артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад. Бои шли в районе населенного пункта Синьковка.

Также в результате контрбатарейной борьбы уничтожены три минометных расчета. Общие потери противника составили до 45 военнослужащих. Кроме того, уничтожен танк Т-64 и две боевые бронированные машины.

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