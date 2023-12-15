Уничтожено до 40 боевиков ВСУ

Подразделения группировки ВС России "Запад" ведут активную оборону на купянском направлении. За минувшие сутки российские войска отразили пять атак штурмовых групп ВСУ.

Как уточнил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии ВС России при поддержке артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад. Бои шли в районе населенного пункта Синьковка.

Также в результате контрбатарейной борьбы уничтожены три минометных расчета. Общие потери противника составили до 45 военнослужащих. Кроме того, уничтожен танк Т-64 и две боевые бронированные машины.

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