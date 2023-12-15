ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Высота сугробов в Москве достигла максимума за 150 лет

11:43
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Это рекорд за всю историю метеонаблюдений

Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за полуторавековую историю регулярных метеорологических измерений. Об этом написал в Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Циклон "Ваня" завалил снегом Москву и область

По словам метеоролога, к 9 часам утра на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 38 сантиметров, в Тушино — 40 сантиметров, на Балчуге — 43 сантиметра, в МГУ — 49 сантиметров.

Норма середины декабря, как напомнил Тишковец, составляет всего 15 сантиметров.

В Москве и Московской области сохраняется "желтый" уровень погодной опасности из-за снега и прогнозируемой метели со снежными заносами и гололедицей. Также жителей столичного региона предупреждают о риске сильного ветра со скоростью до 17 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что, "говоря о новогодней ночи, можно уверенно говорить, что она будет со снегом". Более точный прогноз он дать отказался, пояснив, что прогнозировать на такой отдаленный срок — это шаманство.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия снегопада
Последствия снегопада
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.