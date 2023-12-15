Высота сугробов в Москве достигла максимума за 150 лет

Это рекорд за всю историю метеонаблюдений

Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за полуторавековую историю регулярных метеорологических измерений. Об этом написал в Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, к 9 часам утра на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 38 сантиметров, в Тушино — 40 сантиметров, на Балчуге — 43 сантиметра, в МГУ — 49 сантиметров.

Норма середины декабря, как напомнил Тишковец, составляет всего 15 сантиметров.

В Москве и Московской области сохраняется "желтый" уровень погодной опасности из-за снега и прогнозируемой метели со снежными заносами и гололедицей. Также жителей столичного региона предупреждают о риске сильного ветра со скоростью до 17 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что, "говоря о новогодней ночи, можно уверенно говорить, что она будет со снегом". Более точный прогноз он дать отказался, пояснив, что прогнозировать на такой отдаленный срок — это шаманство.

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