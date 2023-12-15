Россия удивила Запад темпами производства танков

Росту не помешали санкции

Российские предприятия в 2023 году нарастили производство танков и другой бронетехники. Введенные Западом санкции росту никак не помешали, отмечает издание Army Recognition.

Авторы материала отмечают, что России удалось интенсифицировать производство танков и бронемашин. При этом российская промышленность сталкивается с серьезными проблемами – кроме санкционного давления, это еще и нехватка квалифицированных кадров, утверждает издание.

Отмечается, что в 2020 году российские военные получили 120 танков Т-72Б3, а в 2023-м Вооруженным силам передали уже 840 единиц. Также в этом году изготовили 210 танков Т-90М "Прорыв". Приводятся и слова российского военного эксперта Виктора Мураховского, по информации которого оборонная промышленность страны поставила армии около 2,1 тысячи танков различных типов.

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