Два городских вокзала и деловой комплекс построят рядом со станцией МЦД -3 "Моссельмаш"

Столица улучшила транспортную доступность этих территорий

Рядом со станцией МЦД-3 "Моссельмаш" построят два городских вокзала и деловой комплекс. Об этом в пятницу сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, благодаря запуску МЦД столица существенно улучшила транспортную доступность этих территорий и, как следствие, и их инвестиционную привлекательность. Новые объекты в этом районе могут создать новые рабочие места.

Для будущего строительства уже принят проект планировки территории.

"Эта территория довольно насыщена с точки зрения транспортной доступности. По нему проходит Северо-Восточная хорда, на станции "Лихоборы" она пересекается одновременно с путями МЦК и МЦД", - добавила Юлиана Княжевская.

В рамках проекта планировки территории планируется построить ряд транспортных объектов. В планах реконструкция и продление нескольких улиц. Общественная застройка будет представлена в виде делового комплекса.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что южная рокада Москвы готова почти на 90 процентов и в следующем году будет введена в эксплуатацию. Она свяжет четыре округа и 24 района столицы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"