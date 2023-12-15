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Собянин: Москва продолжит поддерживать разработку передовых медпрепаратов

11:48
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Поддержку уже получили 12 фармкомпаний

В столице будет продолжена поддержка исследований лекарств в городских медучреждениях. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Комплексную поддержку клинических исследований лекарств на базе городских медучреждений с 2024 года сделаем постоянной", - отметил мэр Москвы.

По его словам, город возмещает часть финансовых затрат на проведение исследований. "Берем на себя и другие организационные моменты – например, этическое сопровождение, юридическую поддержку", – добавил Собянин.

Благодаря принятым мерам было ускорено и стало дешевле внедрение новых препаратов в практику российского здравоохранения. По словам Собянина, поддержку уже получили 12 фармацевтических компаний.

В октябре Собянин сообщил, что новое производство препаратов для лечения онкологических, генетических и редких заболеваний создадут в Москве. Биотехнологический комплекс разместится в Алабушево. Новое производство включили в фармацевтический кластер Москвы.

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