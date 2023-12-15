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Китай поблагодарил Путина за оценку двусторонних отношений

12:13
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Президент затронул эту тему в подведении итогов года в прямом телеэфире

Пекин высоко ценит позицию президента России Владимира Путина по российско-китайским отношениям. Об этом в пятницу, 15 декабря, рассказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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По словам чиновницы, Китай принял к сведению позитивные комментарии президента Путина о двусторонних отношениях Москвы и Пекина, дав им положительную оценку, сообщает РИА Новости.

Отношения России и КНР принесли ощутимую пользу народам двух стран, а также сыграли положительную роль в содействии общему развитию и прогрессу в мире.

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что союз России и Китая стал для Соединенных Штатов главной угрозой, причем Вашингтон лишь укрепляет данный альянс, финансируя киевский режим.

Западные СМИ утверждали, что Китайская железнодорожная строительная корпорация якобы готова построить подводный тоннель в Крыму, но спикер Кремля Дмитрий Песков назвал подобные публикации чушью, а МИД Китая подчеркнул, что речь идет о ложных сообщениях.

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