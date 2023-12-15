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Названа дата встречи Путина с лидерами думских фракций

12:05
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Информацию подтвердили в пресс- службе Кремля

Президент России Владимир Путин встретится с лидерами фракций Госдумы в пятницу, 15 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, отметив, что время встречи будет определено позднее.

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Днем ранее о возможности такой встречи заявил руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов. А в пятницу информацию о подготовке к беседе с президентом сообщили в пресс-службе "Новых людей".

Путин в последний раз встречался с главами парламентских фракций в феврале 2023 года, перед оглашением послания к Федеральному собранию. 13 февраля Путин переговорил с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, в тот же день глава государства встретился с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. 14 февраля состоялась встреча Путина с главой партии "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым, на следующий день он пообщался с лидером "Новых людей" Алексеем Нечаевым.

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