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Шмыгаль: Киев ждет от Всемирного банка 1,34 млрд долларов

12:36
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Эти средства обещают направить на выплату пенсий и зарплат

Украина ожидает от Всемирного банка выделения дополнительных 1,34 миллиарда долларов на выполнение социальных обязательств украинских властей. Об этом рассказал глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

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Как отметил политик, 1,086 миллиарда долларов из указанной суммы — это средства правительства Японии, а остальное — гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины, сообщает РИА Новости.

Эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета.

Тем временем в Соединенных Штатах устали от постоянных просьб и требований украинских властей, понимая, что вложения никогда не будут возвращены. Сенатор от Республиканской партии США Джеймс Вэнс заявил, что "Украина функционально разрушена как страна", а Марджори Тейлор Грин напомнила о том, что украинский государственный долг достиг почти 34 триллионов долларов.

Российский лидер Владимир Путин напомнил, что Украина сейчас ничего не производит, ей все "на халяву привозят", однако "халява может закончиться".

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