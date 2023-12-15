Эти средства обещают направить на выплату пенсий и зарплат

Украина ожидает от Всемирного банка выделения дополнительных 1,34 миллиарда долларов на выполнение социальных обязательств украинских властей. Об этом рассказал глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

Как отметил политик, 1,086 миллиарда долларов из указанной суммы — это средства правительства Японии, а остальное — гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины, сообщает РИА Новости.

Эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета.

Тем временем в Соединенных Штатах устали от постоянных просьб и требований украинских властей, понимая, что вложения никогда не будут возвращены. Сенатор от Республиканской партии США Джеймс Вэнс заявил, что "Украина функционально разрушена как страна", а Марджори Тейлор Грин напомнила о том, что украинский государственный долг достиг почти 34 триллионов долларов.

Российский лидер Владимир Путин напомнил, что Украина сейчас ничего не производит, ей все "на халяву привозят", однако "халява может закончиться".

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