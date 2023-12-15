Лавров: Россия и Белоруссия сами построят архитектуру безопасности в Евразии

Обсуждать это с Западом смысла нет, считает дипломат

Россия и Белоруссия не видят смысла обсуждать с западными странами вопросы региональной стабильности, а потому Москва и Минск будут выстраивать архитектуру безопасности в регионе Евразии. Такое заявление сделал в пятницу, 15 декабря, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат напомнил, что НАТО наращивает военную активность на западных рубежах Союзного государства — это делает тему региональной безопасности особенно острой для России и Белоруссии, сообщает РИА Новости.

На фоне нынешней международной обстановки отдельное внимание мы уделим перспективам формирования системы европейской безопасности - той самой, кризис которой был ярко продемонстрирован на недавнем мероприятии (СМИД ОБСЕ) в Македонии. Действия коллективного Запада, в том числе спровоцированный им украинский кризис, по сути дела, обрушили всю систему безопасности в Европе, и западники окончательно похоронили принцип равенства и неделимости безопасности.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что главным для России является обеспечение ее суверенитета, без которого само существование государства является невозможным. При этом президент уточнил, что понятие суверенитета — очень широкое, в него входит не только укрепление обороноспособности государства и безопасности по внешнему контуру.

О том, что Европа нуждается в новой архитектуре региональной безопасности, говорил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он заявил, что необходима система, которая будет приемлема как для России, так и для Украины.

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