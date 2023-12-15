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Форум молодых талантов в Москве собрал детей из новых регионов России

14:48
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Цель мероприятия - выявить и поддержать талантливых ребят

Дети и подростки из новых регионов России собрались на форуме молодых талантов, который проходит в эти дни в Москве. Он станет завершающим событием большого проекта "Во имя Zавтра. Лидеры изменений", реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Цель форума - выявить и поддержать талантливых ребят, развивающихся в сфере культуры, искусства, науки и спорта. Насыщенная программа включает конкурс-концерт, мастер-классы и творческие сессии. Запланированы и культурные мероприятия. Юных участников ждут интересные экскурсии, а также посещение выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Такое событие, где можно встретиться с молодыми ребятами, волонтёрами, талантливыми спортсменами и представителями арт-сферы, науки и общественниками. И это очень важно для нас, потому что именно вы созидаете сегодня. Именно от вас зависит наше завтра. Потому что всё, что мы делаем - оно действительно во имя процветания нашей великой страны, наших лучших в мире людей", - заявила Елена Родионова, директор АНО "Агентство социальных технологий и коммуникаций", председатель Комиссии ОП России по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию.

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Форум молодых талантов в Москве
Форум молодых талантов в Москве
Форум молодых талантов в Москве
Форум молодых талантов в Москве
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