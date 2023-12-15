В Москве прошел хоккейный матч с участием команды из новых регионов

На лед вышли политики и бывшие спортсмены

Знаковое спортивное событие, посвященное воссоединению Донбасса и Новороссии с нашей страной. В Москве состоялся матч между сборной ассоциации любительского хоккея и командой освобожденных регионов.

На лед вышли известные деятели культуры, политики, бывшие спортсмены. На трибунах за поединком наблюдали почетные гости - руководители народных республик и новых субъектов Федерации.

По словам организаторов, главная цель мероприятия - показать, что ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России и полноценно интегрировались в общественно-спортивное пространство страны.

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