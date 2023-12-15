Продолжается строительство станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро

Монолитные работы практически завершены

Из-под рук метростроевцев уже начинает обрисовываться истинный облик будущей станции "Генерала Тюленева" новой Троицой линии метро. Шаг за шагом. Монолитные работы практически завершены, и строители уже наполовину облицевали платформу. Гранитом уложены полы, лестницы и станционные колонны, бетонные стены начинают скрываться за оригинальными облицовочными панелями.

"Монолитные работы завершены практически полностью, практически на 95%. Завершены работы по обратной засыпке. Активно ведутся работы по сооружению инженерных коммуникаций. Прокладке и водопровода, и вентиляции, и электрических сетей", - сообщил Евгений Федорченко, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

На платформу будет два входа. Но постоянно открыт будет только там, где эскалаторы. Второй эвакуационный - на случай нештатных ситуаций. Это обусловлено густой жилой застройкой. Станцию строят в центре района Тёплый стан – как можно ближе к домам. То есть несколько сотен жителей получают своё метро не то что в шаговой доступности, а прямо под окнами. Когда станция будет сдана, тратить время, чтобы добраться на автобусах в час пик до Калужско-Рижской или Сокольнической линий, им больше не придётся.

Особое внимание архитекторы уделили исторической личности, в честь которой названа станция. В годы Великой Отечественной войны генерал Иван Тюленев командовал Закавказским фронтом. Благодаря его руководству немцы не добрались до грозненской и бакинской нефти, на запасы которой рассчитывал Вермахт.

"В зоне выхода со станции, где эскалаторы, будет панно с образом генерала Тюленева", - отметил Евгений Федорченко.

Одна из основных работ кипит и в "сердце" этой платформы – так метростроители называют тягово-понизительную подстанцию. Гигантский зал, скрытый от глаз пассажиров. В нем расположены современные автоматические трансформаторы. Они питают электричеством весь комплекс, чтобы всегда был свет, свежий воздух и бесперебойно ходили поезда.

Тоннели первого "центрального" этапа новой Троицкой линии, частью которой и является станция "Генерала Тюленева", уже подведены, и там уложены пути. В ближайшее время начнётся монтаж контактной сети – так называемого третьего рельса, который подаёт электричество на вагоны метро.

Почти всё готово и к установке вентиляционной системы. Кроме того, снаружи геодезисты дважды в сутки проверяют расположение грунта вокруг станции. Тщательно следят, чтобы не допустить сдвига почвы, так как рядом много жилых домов.

Троицкая линия метро начинается от платформы МЦК "ЗИЛ" и продлится до Троицка. Таким образом москвичи получат скоростной маршрут от центра города до территорий Новой Москвы.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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