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В Москве появились указатели с QR-кодами к Дому полярников

15:07
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Можно узнать историю освоения самой холодной территории страны

Арктика становится ближе! На Никитском бульваре появились тематические указатели с QR-кодами к Дому полярников.

Достаточно навести телефон на шифр, чтобы погрузиться в историю освоения самой холодной территории страны. Биографии и фото великих учёных. Рискованные маршруты и интересные факты из жизни полярников - всё "зашито" в информационном коде.

Таблички выполнены в едином стиле, принятом в столице. И отлично видны даже издалека. Такие указатели точно помогут любителям пеших экскурсий.

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Указатели с QR-кодами
Указатели с QR-кодами
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