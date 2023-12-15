Хакерская атака нанесла "Киевстару" критические повреждения

Работу части системы восстановить не удастся

Масштабная хакерская атака нанесла критические повреждения системе одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар". Работу отдельных ее сегментов восстановить не удастся, сообщило агентство "Украинские новости".

По данным источников агентства, населению рекомендуется сменить пароли от учетных записей, где для входа использовался номер телефона "Киевстара". Сеть провайдера охватывает все регионы Украины и включает около 24,4 миллиона мобильных абонентов и более 1 миллиона пользователей широкополосного интернета.

О масштабном сбое в работе "Киевстара" стало известно 12 декабря. Отключения вызвал проблемы в работе мобильной связи и интернета. Отключилась система национального роуминга, начались сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины. В некоторых регионах перестала работать система оповещения о воздушных тревогах. Позже в "Киевстаре" заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака, на восстановление уйдут недели.

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