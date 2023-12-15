Володин назначил ответственных за яйца

Ключевой комитет возглавляет депутат от КПРФ

Вопросами цен, потребительского рынка, стоимости потребительской корзины будут заниматься три профильных комитета Госдумы. Об этом заявил на последнем заседании осенней сессии спикер российского парламента Вячеслав Володин.

По словам председателя Госдумы, подобные вопросы – в компетенции комитета, который ведет вопросы торговли, его возглавляет Владимир Гутенев. Также причастен комитет по вопросам экономической политики во главе с Максимом Топилиным, и комитет, который отвечает за производство - под руководством Владимира Кашина.

У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть. Поэтому, если кому-то что-то жмет, решение будем принимать, - заключил спикер Госдумы.

Володин считает, что ответственность за рост цен на куриные яйца несет фракция КПРФ в Госдуме. Спикер объяснил свое заключение тем, что парламентский комитет по аграрным вопросам возглавляет депутат от коммунистов Владимир Кашин, передает РИА Новости.

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