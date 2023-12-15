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Песков рассказал о впечатлениях Путина от "Итогов года"

13:16
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Президент отвечал на вопросы в прямом эфире

Российский лидер Владимир Путин остался доволен подведением итогов года в прямом телеэфире, которое проводил 14 декабря. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля подчеркнул, что это мероприятие никого не оставило равнодушным, а сам глава государства доволен общением с российскими гражданами и представителями средств массовой информации, сообщает ТАСС.

Реакция профильных ведомств, политиков и целых государств на "Итоги года с Владимиром Путиным" последовала в тот же день. Например, глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев рассказал, что специалисты продолжают предпринимать попытки стабилизировать цены на яйца.

В Китае высоко оценили позицию президента России Владимира Путина по российско-китайским отношениям, которую он озвучил при подведении итогов года. Пекин подчеркнул, что "отношения России и КНР принесли ощутимую пользу народам двух стран".

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