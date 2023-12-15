Это может дестабилизировать сообщество

Решение Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии является политизированным. Такое заявление сделал в пятницу, 15 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля назвал очевидным фактом несоответствие Украины и Молдавии критериям, предъявляемым Евросоюзом к кандидатом на членство в своих рядах, сообщает ТАСС.

ЕС и так сейчас переживает не самые лучшие времена в своей истории. И с точки зрения функционирования этого союза, и с точки зрения экономики <…> Поскольку мы с ЕС живем на одном континенте европейском, нам, конечно, это небезынтересно, поэтому мы внимательно за этим наблюдаем.

Телеканал CNN отмечал, что высокопоставленный представитель НАТО, работающий непосредственно на Украине, назвал происходящее с евроинтеграцией этой страны частью долгосрочной тенденции к худшему исходу, а также подчеркнул, что "даже в Европе, где данная тема до недавнего времени была приоритетом, она утратила свою актуальность".

При этом Венгрия, считающая страшной ошибкой возможное принятие Украины в ЕС, заверила, что будет возможность "еще 75 раз" изменить "плохое решение" о переговорах по членству Украины в интеграционном объединении.

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