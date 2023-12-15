Центробанк поднял ключевую ставку до 16%

Решение принял совет директоров регулятора

Совет директоров Банка России в пятницу, 15 декабря, принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16,00% годовых.

Как поясняет регулятор, это связано с сохранением высокого текущего инфляционного давления. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. Общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий.

Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, отмечается на официальном сайте Центробанка.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что запас прочности у российской экономики достаточен, чтобы идти вперед. При этом глава государства признал, что, к сожалению, подросла инфляция, однако он выразил уверенность в том, что Центробанк принимает все необходимые меры.

Заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял, что ЦБ имеет основания для дальнейшего повышения процентной ставки, поскольку стратегическая цель регулятора – стабилизация инфляции – пока еще не достигнута. Эксперт сравнил ситуацию в этой области с "неоконченной битвой при Ватерлоо".

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