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Секретный американский аппарат случайно попал на фото спутника HEO Space

14:05
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Аппарат Kuiper – ответ Amazon на группировку Starlink

Спутник компании HEO Space случайно сфотографировал секретный американский аппарат Kuiper. Эта система должна стать ответом Amazon на группировку Starlink компании SpaceX.

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Как пишет ArsTechnica, спутник Kuiper был запущен недавно. При этом подконтрольная американскому миллиардеру Джеффу Безосу компания не раскрыла никаких технических подробностей про свои космические аппараты. В материале отмечается, что полученное изображение – лучшее об этих спутниках, что есть на данный момент.

В компании Amazon в ноябре заявили, что запущенные на околоземную орбиту прототипы аппаратов KuiperSat-1 и KuiperSat-2 работают успешно. Эти данные позволили компании приступить к серийному производству: планируется выпустить 3200 новых спутников с аналогичной конструкцией.

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