Секретный американский аппарат случайно попал на фото спутника HEO Space

Аппарат Kuiper – ответ Amazon на группировку Starlink

Спутник компании HEO Space случайно сфотографировал секретный американский аппарат Kuiper. Эта система должна стать ответом Amazon на группировку Starlink компании SpaceX.

Как пишет ArsTechnica, спутник Kuiper был запущен недавно. При этом подконтрольная американскому миллиардеру Джеффу Безосу компания не раскрыла никаких технических подробностей про свои космические аппараты. В материале отмечается, что полученное изображение – лучшее об этих спутниках, что есть на данный момент.

В компании Amazon в ноябре заявили, что запущенные на околоземную орбиту прототипы аппаратов KuiperSat-1 и KuiperSat-2 работают успешно. Эти данные позволили компании приступить к серийному производству: планируется выпустить 3200 новых спутников с аналогичной конструкцией.

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